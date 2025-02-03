Массовую гибель пчел связали с неправильной обработкой ульев от клещей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Британские экологи выяснили, что примерно треть пчеловодов проводит обработку ульев средствами для их защиты от клещей из рода Varroa в неправильное время, что приводит к массовой гибели пчел и способствует дальнейшему распространению этих опасных вредителей. Об этом сообщила пресс-служба университета Эксетера.
«Наше главное открытие заключается в том, что мы в теории очень легко можем снизить ущерб для пасек от одной из главных причин массовой гибели пчел. Мы обнаружили, что многие пчеловоды часто обрабатывают улья от клещей из рода Varroa, однако при этом значительная часть из них проводит подобную обработку в неправильное время, что значительным образом повышает смертность среди пчел», — заявил научный сотрудник университета Томас О’Ши-Веллер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
О’Ши-Веллер пришел к такому выводу при анализе данных, которые собирались профильными экологическими ведомствами в Англии и Уэльсе в 2016—2020 годах при наблюдениях за состоянием свыше 4,3 тыс. пчеловодческих хозяйств. В эти сведения входила в том числе и информация о том, как часто и каким образом пчеловоды обрабатывали улья средствами от Varroa и как часто насекомые гибли из-за распространения вируса DWV, который переносят эти клещи.
Этот анализ показал, что вероятность гибели пчел зависела не только от эффективности используемых противоклещевых препаратов-акарицидов, но и от соблюдения правильных интервалов и времени обработки ульев любыми типами средств. По словам экологов, несоблюдение времени обработки было характерно примерно для трети изученных ими хозяйств, что очень негативно повлияло на смертность пчел в данных ульях — каждый такой инцидент повышал вероятность гибели насекомых на 20−21%.
«Численность клещей во время каждого теплого сезона года растет по экспоненциальной кривой, на которой нам нужно попасть в конкретную точку для того, чтобы сдержать распространение этих вредителей — если мы обработаем улей слишком рано или слишком поздно, мы не сможем подавить размножение клещей. По нашим оценкам, непопадание в это “окно возможностей” является одним из самых существенных факторов риска для массовой гибели пчел в ульях», — пояснил О’Ши-Веллер.
Как отметил исследователь, неправильное время обработки клещей также способствует росту стойкости этих вредителей к различным отравляющим веществам, так как выживание значительной части популяции Varroa после неудачных попыток избавиться от них способствует распространению генов, связанных с повышенной стойкостью к действию акарицидов. По этой причине пчеловодам следует особенно тщательно соблюдать график и методологию обработки ульев, подытожили исследователи.
Массовое вымирание пчел и шмелей.
В последние десять лет экологи и биологи часто сообщают о сверхбыстром сокращении численности домашних и диких пчел, а также шмелей во всех регионах Земли. Причины их вымирания пока не известны, однако экологи предполагают, что они связаны как с глобальным потеплением, так и с появлением новых болезней и паразитов. В их число входят клещи из рода Varroa, вирус DWV и загадочный «синдром коллапса колоний», из-за которого рабочие особи бросают маток и массово покидают ульи.