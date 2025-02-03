Массовую гибель пчел связали с неправильной обработкой ульев от клещей

В последние десять лет экологи и биологи часто сообщают о сверхбыстром сокращении численности домашних и диких пчел, а также шмелей во всех регионах Земли. Причины их вымирания пока не известны, однако экологи предполагают, что они связаны как с глобальным потеплением, так и с появлением новых болезней и паразитов. В их число входят клещи из рода Varroa, вирус DWV и загадочный «синдром коллапса колоний», из-за которого рабочие особи бросают маток и массово покидают ульи.