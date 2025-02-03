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Омичка пожаловалась Бастрыкину на агрессивных собак в районе Куйбышева

Следователи завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Омска обратилась в приемную Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Местная жительница пожаловалась на агрессивных собак в районе улиц Декабристов и Куйбышева. Как отметила женщина, никаких мер по их отлову не принимается.

Омичка рассказала, что в районе улиц Декабристов и Куйбышева обитает стая бродячих собак. Рядом находятся детские сады и школы. Местные жители опасаются за свою безопасность.

Омские следователи завели уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у главы СУ СК России по Омской области Виталия Батищева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании трехлетнего ребенка в Омске.