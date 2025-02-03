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Эпидемиолог Новоселов рассказал новосибирцам о смертельном вирусе Нипах из Индии

В отличие от коронавируса, он не передается воздушно-капельным путем.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов развеял опасения относительно возможной угрозы России со стороны смертельного вируса Нипах.

— Этот вирус уже более четверти века известен медицинскому сообществу. Для нашей страны, особенно для Сибири, он не представляет непосредственной опасности, — рассказал эксперт КП-Новосибирск.

По словам Новоселова, вирус Нипах распространен в тропических странах, таких как Индия. Он передается человеку преимущественно через употребление в пищу загрязненных продуктов, в частности, немытых фруктов. Кроме того, вирус тесно связан с определенными видами летучих мышей, которые являются его естественными носителями. Именно в регионах обитания этих животных риск заражения особенно высок.

Однако, как отмечает эксперт, вирус Нипах не способен быстро распространяться в условиях холодного климата. В отличие от коронавируса, он не передается воздушно-капельным путем. Это означает, что для возникновения эпидемии Нипаха в нашей стране необходимы очень специфические условия, которые в настоящее время маловероятны.

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