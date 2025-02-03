Эпидемиолог Новоселов рассказал новосибирцам о смертельном вирусе Нипах из Индии

По словам Новоселова, вирус Нипах распространен в тропических странах, таких как Индия. Он передается человеку преимущественно через употребление в пищу загрязненных продуктов, в частности, немытых фруктов. Кроме того, вирус тесно связан с определенными видами летучих мышей, которые являются его естественными носителями. Именно в регионах обитания этих животных риск заражения особенно высок.