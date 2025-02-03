Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Имена лауреатов Нобелевских премий объявят 6−13 октября

Имя лауреата премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля назовут 13 октября, а имя лауреата в области физиологии и медицины объявит Нобелевский комитет при Каролинском институте 6 октября.

СТОКГОЛЬМ, 3 февраля. /ТАСС/. Имена лауреатов Нобелевских премий 2025 года будут объявлены в Стокгольме и Осло 6−13 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе Нобелевского фонда.

Имя лауреата в области физиологии и медицины объявит Нобелевский комитет при Каролинском институте 6 октября, в области физики и химии — Нобелевские комитеты Королевской академии наук 7 и 8 октября соответственно.

9 октября Шведская академия расскажет о своем выборе в области литературы. Лауреат Нобелевской премии мира станет известен 10 октября в Осло. Его объявит Норвежский Нобелевский комитет.

Имя лауреата премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля будет названо 13 октября Нобелевским комитетом по экономике при Королевской академии наук в Стокгольме.