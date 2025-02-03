Имена лауреатов Нобелевских премий объявят 6−13 октября

СТОКГОЛЬМ, 3 февраля. /ТАСС/. Имена лауреатов Нобелевских премий 2025 года будут объявлены в Стокгольме и Осло 6−13 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе Нобелевского фонда.
Имя лауреата в области физиологии и медицины объявит Нобелевский комитет при Каролинском институте 6 октября, в области физики и химии — Нобелевские комитеты Королевской академии наук 7 и 8 октября соответственно.
9 октября Шведская академия расскажет о своем выборе в области литературы. Лауреат Нобелевской премии мира станет известен 10 октября в Осло. Его объявит Норвежский Нобелевский комитет.
Имя лауреата премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля будет названо 13 октября Нобелевским комитетом по экономике при Королевской академии наук в Стокгольме.