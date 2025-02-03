Девять инвестпроектов на 85 млрд рублей реализуют в Ростовской области

В частности, в ближайшее время в регионе собираются ввести в строй завод по производству компьютерной техники. Он станет центром радиоэлектронной промышленности и отрасли беспилотной авиации. Также подспорьем в этой сфере будет строящийся завод по выпуску гражданских беспилотников, полезных в сельском хозяйстве, статистических проектах и в работе служб ГО и ЧС.