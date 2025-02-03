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Девять инвестпроектов на 85 млрд рублей реализуют в Ростовской области

Врио главы Ростовской области рассказал об инвестпроектах на 85 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростовской области планируют реализовать девять инвестпроектов на 85 млрд рублей. Производства, связанные с развитием новых отраслей промышленности, должны будут ежегодно приносить в бюджет региона более 6 млрд рублей налоговых средств. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Предприятия обеспечат около 2 тысяч рабочих мест, а налоговые отчисления позволят нам решать проблемные вопросы в различных сферах и в районах области, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.

В частности, в ближайшее время в регионе собираются ввести в строй завод по производству компьютерной техники. Он станет центром радиоэлектронной промышленности и отрасли беспилотной авиации. Также подспорьем в этой сфере будет строящийся завод по выпуску гражданских беспилотников, полезных в сельском хозяйстве, статистических проектах и в работе служб ГО и ЧС.

— В конце 2024 года на Дону создали научно-производственный центр беспилотных авиасистем. Первые резиденты уже включились в работу, но центр еще следует дооснастить. Планируем подать заявки на получение федерального софинансирования, — добавил Юрий Слюсарь.