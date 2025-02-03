В Перми начали съемки третьей части фильма об Иване Семенове

В Перми приступили к съемкам третьей части фильма об Иване Семенове — «Иван Семенов. Полный каяк!». В основу кинотрилогии легла повесть пермского писателя Льва Давыдычева. За два года на экраны России вышли два первых фильма «Иван Семенов. Школьный переполох» и «Иван Семенов. Большой поход».
Съемки семейной комедии в Пермском крае ведут кинокомпании «Проспект Мира» и GALA Production. Генеральными продюсерами фильма стали Антон Богданов и Евгений Немоляев, автором сценария — Михаил Шулятьев. Это будет заключительный фильм о приключениях Ивана Семенова.
Режиссер Кирилл Седухин для съемок в фильме «Иван Семенов. Полный каяк!» на главные роли пригласил актеров — Романа Погорелова, Марию Шукшину, Софью Грузенко, Константина Костина, Анну Котову.
Один из главных героев преобразится в чемпиона по сноукаякингу. На экране его образ воплотит Леон Кемстач, известный по роли «Пальто» из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Два первых фильма об Иване Семенове получили субсидии из бюджета Пермского края. В его рамках кинокомпаниям возмещают до 50% затрат, понесенных при съемках на территории региона.