В Перми начали съемки третьей части фильма об Иване Семенове

В Перми приступили к съемкам третьей части фильма об Иване Семенове — «Иван Семенов. Полный каяк!». В основу кинотрилогии легла повесть пермского писателя Льва Давыдычева. За два года на экраны России вышли два первых фильма «Иван Семенов. Школьный переполох» и «Иван Семенов. Большой поход».