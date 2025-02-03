В Москве обновили список объектов культурного наследия

«В список объектов культурного наследия регионального значения вошло еще шесть зданий Москвы. В их числе главные дома городских усадеб и доходные дома XIX века, а также жилой дом первой половины XX века. Ранее эти исторические здания имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия», — говорится в сообщении.
Так, памятником культурного наследия признан деревянный дом, расположенный по адресу: Хлебный переулок, дом 6а, который был построен в 1829 году в стиле классицизма для губернского секретаря Гавриила Лебедева. Автор проекта и архитектор неизвестны, для первой трети XIX века деревянный дом был образцом типичной застройки Москвы после пожара 1812 года. Старинное здание неоднократно перестраивали в XIX и XX веках, в 2023 году его отреставрировали.
Кроме того, в список вошел еще один сохранившийся деревянный дом первой трети XIX века по адресу: Старомонетный переулок, дом 19/11, строение 1. Особняк построили в 1818 году также по проекту, разработанному для типовой жилой застройки Москвы после пожара 1812 года, заказчиком стал московский купец третьей гильдии И. В. Масягин. В 2024 году завершилась реставрация особняка.
ОКН также признан доходный дом с чайным магазином торгового дома «Д. и А. Расторгуевы» на улице Солянка, многим москвичам известный как Дом с атлантами. Здание построено в 1882 году по проекту архитектора Василия Карнеева для чаеторговца Алексея Расторгуева. Первый этаж предназначался для магазина домовладельца, а два верхних уровня занимали квартиры. Долгое время здание нуждалось в реставрации, работы начались в 2018-м и уже почти завершены.