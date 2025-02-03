В Москве обновили список объектов культурного наследия

ОКН также признан доходный дом с чайным магазином торгового дома «Д. и А. Расторгуевы» на улице Солянка, многим москвичам известный как Дом с атлантами. Здание построено в 1882 году по проекту архитектора Василия Карнеева для чаеторговца Алексея Расторгуева. Первый этаж предназначался для магазина домовладельца, а два верхних уровня занимали квартиры. Долгое время здание нуждалось в реставрации, работы начались в 2018-м и уже почти завершены.