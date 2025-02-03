Прокуратура проводит проверку из-за прорыва трубы в Ленинском районе Иркутска

В Ленинском районе Иркутска прорвало трубу в районе одного из домов в переулке Западный. Холодная вода попала в лотки сетей горячего водоснабжения, из-за чего повалили клубы пара. Начата проверка, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.
— На место выезжал работник прокуратуры района, совместно с представителями органа местного самоуправления проведен обход собственников, осмотр общего имущества многоквартирного дома. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению жилищного и жилищно-коммунального законодательства, — отмечают в ведомстве.
По адресу запланирован дополнительный выезд, к которому привлекут специалистов.
Напомним, небольшой снег выпадет в Иркутске в ночь на вторник. Вероятность осадков, по данным Гидрометцентра России, 88%. При этом в ночное время температура воздуха окажется чуть выше, чем утром в понедельник — ожидается до −24 градусов.