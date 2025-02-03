Прокуратура проводит проверку из-за прорыва трубы в Ленинском районе Иркутска

Напомним, небольшой снег выпадет в Иркутске в ночь на вторник. Вероятность осадков, по данным Гидрометцентра России, 88%. При этом в ночное время температура воздуха окажется чуть выше, чем утром в понедельник — ожидается до −24 градусов.