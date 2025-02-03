Как рассчитать индивидуальный пенсионный коэффициент: формулы и примеры

Ее выплачивают из бюджета, но лишь некоторым гражданам. Например, военным, чиновникам или космонавтам. А еще государство выплачивает социальную пенсию тем, кто нуждается в финансовой поддержке, но не получил права на страховую пенсию. Например, детям до 18 лет при потере кормильца или тем, кто не заработал страховой стаж или выслугу лет, при достижении возраста 70 и 65 лет (для мужчин и женщин соответственно). Полный список — в законе о государственном пенсионном обеспечении.