Разработанный в РФ биопринтер для восстановления тканей и органов вывели на рынок

Успешное испытание этого прибора позволило его вывести на коммерческий рынок, и теперь он доступен к заказу на сервисе по поиску и подбору отечественного научного оборудования «НАША ЛАБА», который был создан в июле 2022 года координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Также ученые продолжают работать над совершенствованием системы 3D-печати совместно с Сеченовским университетом и Самарским государственным медицинским университетом.