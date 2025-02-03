В Челябинске досрочно завершили ремонт моста

В январе на путепроводе по улице Морской было ограничено движение транспорта в связи с проведением гарантийного ремонта деформационного шва.
Все ограничения сняли в 16:00. Проезд открыт.
ЧЕЛЯБИНСК, 3 февраля, ФедералПресс. Работы на путепроводе в районе Коксохима завершены раньше срока. Об этом сообщают в администрации Челябинска.
В январе на путепроводе по улице Морской было ограничено движение транспорта в связи с проведением гарантийного ремонта деформационного шва.
Все ограничения сняли в 16:00. Проезд открыт.