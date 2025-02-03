В ледовом щите Гренландии резко ускорилось формирование трещин

«Глобальное потепление должно ускорять появление трещин в ледниках, однако у нас не было данных по тому, как именно оно влияет на состояние ледового щита Гренландии. Мы впервые получили подобную информацию и раскрыли существенное увеличение как в размерах, так и в глубине подобных трещин в самых “быстрых” ледниках у кромки ледового щита острова, которые при этом возникли менее чем за пять лет», — заявил научный сотрудник Даремского университета (Великобритания) Том Чадли, чьи слова приводит пресс-служба вуза.