Под Оршей ГАИ задержала машину с тонной мяса в вакууме и без документов

В Оршанском районе сотрудники ГАИ задержали автомобиль с тонной мяса в вакуумной упаковке без документов, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Машина с мясом без документов была остановлена ночью на автодороге М-1, Брест — Минск — граница России. В машине перевозился нелегальный груз — мясо было без маркировки и сопроводительных документов.
Правоохранители установили, что 29-летний россиянин выполнял заказ по доставке груза. Мужчине на мобильный пришли координаты места погрузки под Минском. Доставить свинину из Беларуси он должен был в один из российских городов.
Перевозимый груз, стоимостью более 16 тысяч белорусских рублей, изъяли. А водителя привлекли к административной ответственности за нарушение ветсаннорм и правил транспортировки мясной продукции.
Тем временем 11-летний мальчик тяжело трамвирован из-за падения на него футбольных ворот в спортшколе Ошмян: «Тренер не проверил, закреплены ли металлические ворота».