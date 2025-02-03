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Под Оршей ГАИ задержала машину с тонной мяса в вакууме и без документов

Россиянин задержан с тонной мяса в вакуумной упаковке без документов под Оршей.

Источник: Комсомольская правда

В Оршанском районе сотрудники ГАИ задержали автомобиль с тонной мяса в вакуумной упаковке без документов, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Машина с мясом без документов была остановлена ночью на автодороге М-1, Брест — Минск — граница России. В машине перевозился нелегальный груз — мясо было без маркировки и сопроводительных документов.

Правоохранители установили, что 29-летний россиянин выполнял заказ по доставке груза. Мужчине на мобильный пришли координаты места погрузки под Минском. Доставить свинину из Беларуси он должен был в один из российских городов.

Перевозимый груз, стоимостью более 16 тысяч белорусских рублей, изъяли. А водителя привлекли к административной ответственности за нарушение ветсаннорм и правил транспортировки мясной продукции.

Тем временем 11-летний мальчик тяжело трамвирован из-за падения на него футбольных ворот в спортшколе Ошмян: «Тренер не проверил, закреплены ли металлические ворота».