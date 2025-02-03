Грипп лабораторно подтвердился у 65 жителей Иркутской области

Жителей Приангарья просят внимательнее следить за своим самочувствием и здоровьем! В регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.
— За прошедшую неделю зарегистрировано 18362 случая ОРВИ среди жителей региона, из них 12331 — дети, — говорят специалисты. — Лабораторно подтверждён диагноз гриппа у 65 человек. Выявлено 103 новых случая COVID-19.
При этом инфекциям подвержены как пожилые люди, так и взрослое население, школьники и малыши.
Сибирякам рекомендуют носить маску в общественных местах, чаще мыть руки, пользоваться антисептиком, проводите влажную уборку и проветривать помещения.