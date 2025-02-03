В школах появятся новые учебники по истории для 5−9-х классов

В рамках разговора министр также акцентировал внимание на важности преподавания исторических событий, таких как преступления нацистов против мирного населения, и поддержке проекта «Без срока давности». Он подчеркнул, что школьники должны знать и помнить о таких событиях, чтобы предотвратить их повторение в будущем.