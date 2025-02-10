Нейронауки будущего: перспективы развития и главные объекты исследования

Можно ли будет писать тексты силой мысли? Как нейротехнологии повлияют на образование и обучение в будущем? Стоит ли ждать новых методов лечения расстройств аутистического спектра и болезни Альцгеймера? Алексей Паевский ответил на эти вопросы, а также рассказал об инструментах для изучении мозга в будущем и о том, какие технологии помогут получать более точные данные о работе мозга. Материал подготовлен при участии Национального центра «Россия».