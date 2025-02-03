Стоимость проезда в автобусах № 10, № 81 и № 83 увеличится в Иркутске в феврале

В Иркутске вновь подорожает проезд в общественном транспорте. На этот раз тарифы изменятся в автобусах, следующих по маршрутам № 10, № 81 и № 83. Об этом перевозчики уведомили администрацию города.
Так, пассажиры автобусов № 10 «Ново-Ленино — завод нерудных материалов» будут платить по 35 рублей за поездку. При этом после 20:00 стоимость повышается на 5 рублей. Нововведения вступят в силу 12 февраля.
С 15 февраля цена билета по маршрутам № 81 «Центральный рынок — Китай-город» и № 83 «микрорайон Радужный — Центральный рынок» повысится до 40 рублей до 20:00 и до 45 рублей после 20:00.
Напомним, жителей Приангарья просят внимательнее следить за своим самочувствием и здоровьем! В регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.