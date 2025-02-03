Основатель батальона «Арбат» Саркисян умер в больнице после взрыва в «Алых парусах»

«Узнала все из новостей, из звонков. Пока никто ничего не знает, никого не пропускают, все оцеплено. Слава богу, со мной все в порядке. Но очень страшно, потому что я нахожусь у себя дома сейчас, я еще никуда не выходила. Пока ничего никому не известно, в комплекс не запускают машины. Нахожусь сейчас здесь и очень тяжело добиться, чтобы кого-то ко мне пропустили, так как у меня работают рабочие и ко мне ходят медсестра, водитель и другой персонал. На данный момент моих рабочих не пропускают на КПП — тяжело с пропусками».