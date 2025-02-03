Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани завершается строительство СИЗО на тысячу мест

Работы закончены на 87%

Источник: пресс-служба УФСИН Татарстана

В Казани строительные работы нового СИЗО на тысячу мест завершены на 87%. Следственный изолятор, соответствующий действующим нормативно-техническим требованиям, планируют сдать уже в 2025 году.

Сейчас выполняется внутренняя отделка помещений, устанавливается технологическое оборудование, собирается корпусная мебель. На территории учреждения расположены административное здание, корпус кинологической службы, помещение для подготовки личного состава, тир, тренажерный зал, зал единоборств, шесть режимных корпусов с отдельным помещений для женщин и несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УФСИН Татарстана.

Ранее стало известно, что в центре Казани здание СИЗО-1 нуждается в реставрации.