В Казани завершается строительство СИЗО на тысячу мест

Сейчас выполняется внутренняя отделка помещений, устанавливается технологическое оборудование, собирается корпусная мебель. На территории учреждения расположены административное здание, корпус кинологической службы, помещение для подготовки личного состава, тир, тренажерный зал, зал единоборств, шесть режимных корпусов с отдельным помещений для женщин и несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УФСИН Татарстана.