В Казани завершается строительство СИЗО на тысячу мест

В Казани строительные работы нового СИЗО на тысячу мест завершены на 87%. Следственный изолятор, соответствующий действующим нормативно-техническим требованиям, планируют сдать уже в 2025 году.
Сейчас выполняется внутренняя отделка помещений, устанавливается технологическое оборудование, собирается корпусная мебель. На территории учреждения расположены административное здание, корпус кинологической службы, помещение для подготовки личного состава, тир, тренажерный зал, зал единоборств, шесть режимных корпусов с отдельным помещений для женщин и несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УФСИН Татарстана.
Ранее стало известно, что в центре Казани здание СИЗО-1 нуждается в реставрации.