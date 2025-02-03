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Сигнал сирены сработает в одном из регионов Казахстана

6 февраля в области Жетісу сработают электросирены — в регионе проверят систему оповещения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

Источник: Nur.kz

«Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетісу сообщает, что 6 февраля 2025 года в 11:00 в целях проведения технической проверки областной системы оповещения будут включены электросирены. В связи с этим просим сохранять спокойствие и отнестись к этому с пониманием», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в ДЧС области Жетісу напомнили правила поведения при включении электросирены в случае ЧС.

Если сигнал застал вас дома:

  • включите радио и телевизор;
  • прослушайте экстренное сообщение;
  • действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Если сигнал застал вас на улице:

  • прослушайте экстренное сообщение, переданное через уличные громкоговорители и мобильные оповещательные средства;
  • действуйте в соответствии с переданным сообщением.