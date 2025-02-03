Сигнал сирены сработает в одном из регионов Казахстана

«Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетісу сообщает, что 6 февраля 2025 года в 11:00 в целях проведения технической проверки областной системы оповещения будут включены электросирены. В связи с этим просим сохранять спокойствие и отнестись к этому с пониманием», — говорится в сообщении ведомства.