Сигнал сирены сработает в одном из регионов Казахстана

«Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетісу сообщает, что 6 февраля 2025 года в 11:00 в целях проведения технической проверки областной системы оповещения будут включены электросирены. В связи с этим просим сохранять спокойствие и отнестись к этому с пониманием», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в ДЧС области Жетісу напомнили правила поведения при включении электросирены в случае ЧС.
Если сигнал застал вас дома:
- включите радио и телевизор;
- прослушайте экстренное сообщение;
- действуйте в соответствии с переданным сообщением.
Если сигнал застал вас на улице:
- прослушайте экстренное сообщение, переданное через уличные громкоговорители и мобильные оповещательные средства;
- действуйте в соответствии с переданным сообщением.