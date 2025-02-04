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Кроссворд на 4 февраля 2025

4 февраля, в день рождения Михаила Пришвина мы вспоминаем его любовь к природе и умение передать ее красоту через свои произведения. Проверьте свои знания о жизни и творчестве писателя, разгадав наш тематический кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Интересные факты о Михаиле Пришвине:

1. Скульптор С. Т. Коненков, друг М. М. Пришвина, в короткий срок изготовил надмогильный памятник писателю. Главной идеей памятника стало бессмертие писателя, выраженное через образ птицы сирин, которая символизирует счастье, согласно средневековой книжной мифологии. По мнению Коненкова, произведения Пришвина будут вечно нести радость людям.

2. Константин Паустовский называл Пришвина «певцом русской природы», а Максим Горький говорил, что Пришвин обладал «совершенным умением придавать гибким сочетанием простых слов почти физическую ощутимость всему».

3. В 1897 году М. М. Пришвин был арестован за связь с социал-демократической организацией, увлечение марксизмом и перевод книги А. Бебеля «Женщина и социализм». После ареста он был заключен на полгода в Лифляндскую губернскую тюрьму, а затем еще на полгода помещен в одиночную камеру Митавской тюрьмы.

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