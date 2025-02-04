Кроссворд на 4 февраля 2025

3. В 1897 году М. М. Пришвин был арестован за связь с социал-демократической организацией, увлечение марксизмом и перевод книги А. Бебеля «Женщина и социализм». После ареста он был заключен на полгода в Лифляндскую губернскую тюрьму, а затем еще на полгода помещен в одиночную камеру Митавской тюрьмы.



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