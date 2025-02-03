СК расследует повреждение государственного герба Беларуси на границе с Польшей

В Пружанском районе вблизи заставы «Переров» 29 января белорусские пограничники обнаружили повреждения на щитке с изображением государственного герба Беларуси. На месте следователи изъяли металлические шарики, которыми, как предполагается и нанесли повреждения злоумышленники.