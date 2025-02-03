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СК расследует повреждение государственного герба Беларуси на границе с Польшей

СК: неизвестные повредили герб Беларуси на границе с Польшей.

Источник: Комсомольская правда

На белорусско-польской границе злоумышленники повредили государственный герб Беларуси, сообщили в Следственном комитете.

В Пружанском районе вблизи заставы «Переров» 29 января белорусские пограничники обнаружили повреждения на щитке с изображением государственного герба Беларуси. На месте следователи изъяли металлические шарики, которыми, как предполагается и нанесли повреждения злоумышленники.

— Пограничный знак располагается в непосредственной близости с белорусско-польской границей. Лицевая сторона щитка направлена в сторону сопредельного государства, — прокомментировали в СК.

Возбуждено уголовное дело по факту надругательства над государственными символами (ст. 370 Уголовного кодекса Беларуси).

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