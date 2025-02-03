Создан имитирующий ощущения от прикосновения бионический протез руки

«С датчиков электромиограммы, находящихся в отдельном кейсе, тянутся провода с электродами, которые закрепляются на руку человека. После обработки полученных импульсов микроконтроллер запускает сервоприводы, которые приводят в движение пальцы протеза. А установленные в них кнопки при нажатии запускают вибрацию в браслете, тем самым сигнализируя о прикосновении к предмету», — пояснил Андрей Сырвачев, студент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, чьи слова приводит пресс-служба университета.