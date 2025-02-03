Создан имитирующий ощущения от прикосновения бионический протез руки

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Студент Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработал бионический протез руки, который вибрирует при прикосновении к предметам, имитируя тактильный контакт. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Прототип протеза создан при помощи технологий 3D-печати. Пальцы такой руки можно сжимать в кулак или включить режим, при котором активны только большой и указательный пальцы.
«С датчиков электромиограммы, находящихся в отдельном кейсе, тянутся провода с электродами, которые закрепляются на руку человека. После обработки полученных импульсов микроконтроллер запускает сервоприводы, которые приводят в движение пальцы протеза. А установленные в них кнопки при нажатии запускают вибрацию в браслете, тем самым сигнализируя о прикосновении к предмету», — пояснил Андрей Сырвачев, студент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, чьи слова приводит пресс-служба университета.
Бионические протезы управляются электроникой и биотоками человека. С помощью сигнала, который возникает от сокращения мышц, информация передается на микропроцессор, в результате чего протез выполняет определенный жест или хват. Их разработкой в мире занимается лишь несколько зарубежных и российских компаний, а внедрение ограничено из-за высокой стоимости материалов и производства, уточнили в ПНИПУ.
«Благодаря аддитивным технологиям возможно воссоздать изделие любой сложности за короткое время и за значительно меньшую стоимость. 3D-печать заключается в послойном наплавлении металла или полимера друг на друга по разработанной заранее модели. Работа студента ПНИПУ показывает большой потенциал для развития отечественного протезирования. Простая и доступная технология создания функциональных протезов позволит людям с ограниченными возможностями вернуться к полноценной жизни, в том числе на рабочие места», — считают в университете.
Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».