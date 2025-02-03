Жителей Таганрога попросили выбрать между троллейбусами и автобусами

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о сложностях с использованием городских троллейбусов и запустила в Telegram опрос с вариантами решения транспортной ситуации.
Управленец пояснила, что возраст десяти таганрогских троллейбусов сейчас составляет от 13 до 16 лет, что превышает срок эксплуатации. При этом ремонтировать существующие вагоны уже невозможно, так как завод-производитель техники был признан банкротом.
Власти могут рассмотреть возможность закупки нового электротранспорта и восстановления контактной сети, но эти обновления потребуют значительных финансовых затрат, а также длительного срока реализации (более 46 месяцев).
Второй вариант решения ситуации — приобретение автобусов малого и среднего класса с укреплением материально-технической базы муниципального предприятия.
Третий вариант — выполнение мер, указанных в первом и втором вариантах. Также можно предложить свой собственных вариант. Опрос продлится в течение 14 дней. Глава города пообещала опубликовать результаты.