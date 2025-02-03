Что нужно знать о визах в США в 2025 году

— Мы с подругой приехали в США в 2017 году по туристической визе и сразу же наняли адвоката, которая помогла нам подать документы на политическое убежище. Через некоторое время нам пришло официальное письмо, что наши документы приняты, мы прошли еще несколько бюрократических процедур, получили временные документы и теперь ждем интервью. Восемь лет ждем, но ничего не происходит. Когда мы только подавались, у власти были республиканцы, потом пришли демократы и все процессы поменяли — наша очередь ушла в конец, потому что в приоритете были другие беженцы. В 2020 году случилась пандемия коронавируса, и все перестало работать, а в 2022-м началась история с беженцами с Украины — и все сосредоточились на их кейсах. Сейчас пришел Трамп и заявил, что ему вообще не нужны эмигранты. Принятые им законы ко мне никак не относятся, но они определенно коснутся новых беженцев, которые сейчас стоят на границе и пытаются попасть в страну без визы. Раньше все было просто: люди приходили на КПП и просили политического убежища, их забирали в отстойник и начинали процесс легализации, который проходил довольно быстро. Сейчас эти КПП закрыты.