Новосибирские хирурги прооперировали цирковую гимнастку из Бишкека после несчастного случая

Несчастный случай произошел во время новогоднего выступления в 2022 году. Цирковая гимнастка Жибек Казакова из Бишкека в тот момент выполняла номер с люстрой. В какой-то момент трос оборвался. И конструкция весом почти сто килограммов рухнула вместе с артисткой, зажав ее.
Девушка получила множественные травмы, в том числе и перелом одного из позвонков. В родном городе ей установили стабилизирующую конструкцию, но это помогло лишь на время.
В конце прошлого года гимнастка обратилась за помощью к нейрохирургам Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна. Пациентку госпитализировали в середине января и уже 22-го числа хирурги провели многоэтапную коррекцию позвоночника. Через девять дне после операции Жибек сама ходит и чувствует себя хорошо. Ее уже выписали из стационара — сейчас ей предстоит реабилитация.