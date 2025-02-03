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Новосибирские хирурги прооперировали цирковую гимнастку из Бишкека после несчастного случая

Жибек Казакова сорвалась вместе со 100-килограммовой люстрой, которая придавила ее.

Источник: Новосибирский НИИТО имени Цивьяна

Несчастный случай произошел во время новогоднего выступления в 2022 году. Цирковая гимнастка Жибек Казакова из Бишкека в тот момент выполняла номер с люстрой. В какой-то момент трос оборвался. И конструкция весом почти сто килограммов рухнула вместе с артисткой, зажав ее.

Девушка получила множественные травмы, в том числе и перелом одного из позвонков. В родном городе ей установили стабилизирующую конструкцию, но это помогло лишь на время.

В конце прошлого года гимнастка обратилась за помощью к нейрохирургам Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна. Пациентку госпитализировали в середине января и уже 22-го числа хирурги провели многоэтапную коррекцию позвоночника. Через девять дне после операции Жибек сама ходит и чувствует себя хорошо. Ее уже выписали из стационара — сейчас ей предстоит реабилитация.

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