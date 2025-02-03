Новосибирские хирурги прооперировали цирковую гимнастку из Бишкека после несчастного случая

В конце прошлого года гимнастка обратилась за помощью к нейрохирургам Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна. Пациентку госпитализировали в середине января и уже 22-го числа хирурги провели многоэтапную коррекцию позвоночника. Через девять дне после операции Жибек сама ходит и чувствует себя хорошо. Ее уже выписали из стационара — сейчас ей предстоит реабилитация.