Сухое мороженое появилось в Беларуси

Так, белорусские ученые разработали сухое мороженое, требующее самостоятельного приготовления. Смесь для сухого мороженого смешивается с водой и помещается во фризер. Такое мороженое вместе с оборудованием уже включено в рацион белорусских полярников в Антарктиде.