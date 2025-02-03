Сухое мороженое появилось в Беларуси

В Беларуси появилось сухое мороженое, рассказали на «Беларусь 1».
Так, белорусские ученые разработали сухое мороженое, требующее самостоятельного приготовления. Смесь для сухого мороженого смешивается с водой и помещается во фризер. Такое мороженое вместе с оборудованием уже включено в рацион белорусских полярников в Антарктиде.
В свою очередь завлабораторией Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси Екатерина Беспалова, отметила, что по составу белорусское сухое мороженое почти не отличается от обычного мороженого.
Также сухая смесь изготавливается таким образом, чтобы после восстановления ее состав был аналогичен обычному мороженому и подходил под все национальные межгосударственные стандарты.