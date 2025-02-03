Башкирия оказалась на 62-м месте в рейтинге регионов по объему вкладов населения

У жителей Башкирии стало больше храниться денег на вкладах. К 1 января 2025 среднестатистический житель региона имел 216,7 тысяч рублей в банках. Об этом свидетельствует исследование аналитиков РИА Новости.
В рейтинге по объему вкладов населения Башкирия занимает 62-е место. Прирост вкладов в 2024-м году составил 25,8%.
С большим отрывом в топе лидирует Москва. Среднестатистический житель столицы во вкладах хранит более 1,7 млн рублей. Меньше всего сбережений у жителей Ингушетии (24,6 тысяч рублей).
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