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Башкирия оказалась на 62-м месте в рейтинге регионов по объему вкладов населения

У жителей республики в среднем в банках хранится более 216 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

У жителей Башкирии стало больше храниться денег на вкладах. К 1 января 2025 среднестатистический житель региона имел 216,7 тысяч рублей в банках. Об этом свидетельствует исследование аналитиков РИА Новости.

В рейтинге по объему вкладов населения Башкирия занимает 62-е место. Прирост вкладов в 2024-м году составил 25,8%.

С большим отрывом в топе лидирует Москва. Среднестатистический житель столицы во вкладах хранит более 1,7 млн рублей. Меньше всего сбережений у жителей Ингушетии (24,6 тысяч рублей).

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