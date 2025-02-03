Исторический Дом Богословской-Челышевой отреставрировали в Казани

В столице РТ завершили реставрацию исторического особняка XIX века — Дома Богословской-Челышевой, расположенного на улице Карла Маркса. После восстановительных работ объект культурного наследия вернул себе первоначальный облик и уникальные архитектурные детали.
Дом в стиле эклектики построили в 1871 году по проекту архитектора Шмакова. Особняк был возведен на месте старого каменного дома и деревянного флигеля. Объект нуждался в масштабной реставрации.
В рамках работ специалисты отремонтировали крышу, заменив водосточные трубы, укрепили и восстановили кирпичную кладку стен, провели комплексную гидрозащиту и гидроизоляцию. Кроме того, рабочие провели реставрацию фасадов с возрождением декоративных элементов, воссоздали утраченные столярные дверные и оконные заполнения, а также входные группы. Отдельное внимание уделили сохранению уникальных архитектурных деталей и элементов декора.
Теперь фасад здания украшен сандриками с растительными элементами, а его центр венчает ступенчатый аттик, создавая ощущение монументальности. Оконные проемы обрамлены резными наличниками, дверные имеют декоративные порталы и пилястры. Внутри дома сохранили оригинальные элементы интерьера: подлинные паркетные полы и изразцовые печи, сообщили в пресс-службе комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Изначально особняк принадлежал Надежде Богословской, жене статского советника Эдуарда Эверсмана. В 1885 году владелицей дома стала Мария Челышева, известная благодаря производству собственного кирпича. В начале XX века дом национализировали и использовали для административных нужд. В 2000-х годах к зданию пристроили дополнительные помещения, которые значительно исказили его исторический облик.