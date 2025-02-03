Исторический Дом Богословской-Челышевой отреставрировали в Казани

В рамках работ специалисты отремонтировали крышу, заменив водосточные трубы, укрепили и восстановили кирпичную кладку стен, провели комплексную гидрозащиту и гидроизоляцию. Кроме того, рабочие провели реставрацию фасадов с возрождением декоративных элементов, воссоздали утраченные столярные дверные и оконные заполнения, а также входные группы. Отдельное внимание уделили сохранению уникальных архитектурных деталей и элементов декора.