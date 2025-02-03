Посольство Беларуси распространило информацию в связи со вспышкой вируса Эбола в Уганде

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с сообщением властей Уганды о вспышке вируса Эбола в столице страны Кампале посольство рекомендует гражданам Беларуси учитывать эпидемиологическую ситуации при планировании поездок в Уганду. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском загранучреждении в Республике Кения и Уганде по совместительству.