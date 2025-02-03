«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждане Беларуси могут обращаться по телефону экстренной связи с посольством +254757075217, а также по электронной почте kenya@mfa.gov.by», — сообщили в дипломатической миссии.
Посольство Беларуси распространило информацию в связи со вспышкой вируса Эбола в Уганде
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с сообщением властей Уганды о вспышке вируса Эбола в столице страны Кампале посольство рекомендует гражданам Беларуси учитывать эпидемиологическую ситуации при планировании поездок в Уганду. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском загранучреждении в Республике Кения и Уганде по совместительству.