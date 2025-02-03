Ушел из жизни воронежский живописец Виктор Мириленко

Первая персональная выставка Виктора Мириленко состоялась в Воронеже еще в 1973 году, что стало началом его активной творческой деятельности. С 1975 года художник регулярно участвовал в выставках различного уровня, представляя свои работы как на региональных, так и на республиканских и всесоюзных площадках.