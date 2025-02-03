Ушел из жизни воронежский живописец Виктор Мириленко

На 79-м году жизни скоропостижно скончался известный воронежский живописец, член Союза художников России Виктор Мириленко. О трагическом уходе художника сообщили его коллеги в понедельник, 3 февраля.
Виктор Николаевич Мириленко родился в 1946 году в городе Красногвардейске Белгородской области. В 1978 году он окончил Курский педагогический институт, получив образование, которое помогло ему отточить свое художественное мастерство. С 2000 года Виктор Мириленко являлся членом Союза художников России, что подтверждает его признание в профессиональном сообществе.
Первая персональная выставка Виктора Мириленко состоялась в Воронеже еще в 1973 году, что стало началом его активной творческой деятельности. С 1975 года художник регулярно участвовал в выставках различного уровня, представляя свои работы как на региональных, так и на республиканских и всесоюзных площадках.
Виктор Мириленко был известен как автор лирических пейзажей, воспевающих красоту природы Воронежского края. Его работы наполнены очарованием и некой тайной, присущей местным лесам, лугам, водоемам, полям и перелескам. Зрители, соприкасаясь с его творчеством, словно погружались в атмосферу воронежской природы, чувствуя ее тишину и гармонию.
Художник также работал в жанре городского пейзажа, запечатлевая на своих полотнах различные уголки Воронежа — от знаковых архитектурных памятников до укромных улочек и живописных городских склонов. Кроме того, Виктор Мириленко создавал картины на исторические сюжеты, демонстрируя свою разносторонность и глубокое понимание истории.
Коллеги и почитатели таланта Виктора Мириленко запомнят его как активного, жизнелюбивого и талантливого художника. Его работы останутся ярким свидетельством его любви к искусству и родному краю. Уход Виктора Николаевича — это большая потеря для культурного сообщества Воронежской области, и его творческое наследие будет еще долго жить в сердцах ценителей живописи.
Светлая память о Викторе Мириленко сохранится в его картинах, которые продолжат радовать и вдохновлять будущие поколения.