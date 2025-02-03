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Власти Литвы заявили про уголовные сроки за «паспорт» белорусской оппозиции

Генпрокуратура Литвы предупредила про уголовную ответственность за «паспорт» белорусской оппозиции.

Источник: Комсомольская правда

В Литве грозят уголовные срок до 4 лет за изготовление или использование «паспорта» белорусской оппозиции, пишет БелТА.

Так, об уголовной ответственности за «паспорт беглых» белорусов предупредили в Генеральной прокуратуре Литвы.

В частности, литовские власти сказали, что инициатива белорусской оппозиции по выпуску собственных паспортов грозит реальными сроками.

По словам заместителя генпрокурора Литвы Гинтаса Иванаускаса, уголовную ответственность влечет, как изготовление поддельного паспорта, так и использование заведомо поддельного паспорта.

В Уголовном кодексе Литвы есть статья, в которой говорится, что изготовление или использование фальшивого паспорта грозит арестом или лишением свободы на срок до 4 лет.

Ранее МИД Литвы заявлял, что Вильнюс не признает «паспорт», продвигаемый белорусской оппозицией.

Тем временем СК расследует повреждение государственного герба Беларуси на границе с Польшей.