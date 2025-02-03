Власти Литвы заявили про уголовные сроки за «паспорт» белорусской оппозиции

В Литве грозят уголовные срок до 4 лет за изготовление или использование «паспорта» белорусской оппозиции, пишет БелТА.
Так, об уголовной ответственности за «паспорт беглых» белорусов предупредили в Генеральной прокуратуре Литвы.
В частности, литовские власти сказали, что инициатива белорусской оппозиции по выпуску собственных паспортов грозит реальными сроками.
По словам заместителя генпрокурора Литвы Гинтаса Иванаускаса, уголовную ответственность влечет, как изготовление поддельного паспорта, так и использование заведомо поддельного паспорта.
В Уголовном кодексе Литвы есть статья, в которой говорится, что изготовление или использование фальшивого паспорта грозит арестом или лишением свободы на срок до 4 лет.
Ранее МИД Литвы заявлял, что Вильнюс не признает «паспорт», продвигаемый белорусской оппозицией.
Тем временем СК расследует повреждение государственного герба Беларуси на границе с Польшей.