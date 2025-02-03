Симферополь частично обесточен

«Аварийное отключение город Симферополь. Частично улицы: Чонгарская, Стрелковая, Московская, Куйбышева, Общественная, Титова, Молодых Подпольщиков, Кечкеметская, Вилар, Дорожная, Красная, Свободная, Садовая, Донская; переулки: Донской, Бокуна, Совхозный, Стрелковый, Дорожный, Трамвайный», — сказано в сообщении.
Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа, уточнили на предприятии.
Ранее в понедельник в «Крымэнерго» предупредили об отключении нескольких десятков улиц Симферополя до вечера понедельника из-за работ на сетях и в связи с обрезкой деревьев.