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Симферополь частично обесточен

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. 20 улиц и переулков крымской столицы обесточены из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».

«Аварийное отключение город Симферополь. Частично улицы: Чонгарская, Стрелковая, Московская, Куйбышева, Общественная, Титова, Молодых Подпольщиков, Кечкеметская, Вилар, Дорожная, Красная, Свободная, Садовая, Донская; переулки: Донской, Бокуна, Совхозный, Стрелковый, Дорожный, Трамвайный», — сказано в сообщении.

Работает аварийная бригада. Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа, уточнили на предприятии.

Ранее в понедельник в «Крымэнерго» предупредили об отключении нескольких десятков улиц Симферополя до вечера понедельника из-за работ на сетях и в связи с обрезкой деревьев.

ЖКХ