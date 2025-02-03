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Мошенники пытаются обмануть омичей с помощью писем о мобилизации

Таким образом аферисты пытаются заполучить доступ к банковским приложениям.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура предостерегает омичей об опасных фишинговых письмах, которые активно рассылают мошенники. Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, аферисты подделывают адрес отправителя электронного письма так, чтобы он выглядел как сообщение от госорганов.

В числе писем, которые рассылают мошенники, в ведомстве выделили несколько:

— призыв по мобилизации;

— всеобщая мобилизация 2025;

— сверка документов в военкомат;

— призывники 2025 — список.

В тексте вышеперечисленных сообщений находится прикрепленный архив (его также могут просить скачать по ссылке). После открытия архива на телефон скачивается вирус, который позволяет заполучить личные данные человека, в том числе и доступ к банковским приложениям.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омичей предупредили о новом виде мошенничества с помощью QR-кодов.