Мошенники пытаются обмануть омичей с помощью писем о мобилизации

Омская прокуратура предостерегает омичей об опасных фишинговых письмах, которые активно рассылают мошенники. Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, аферисты подделывают адрес отправителя электронного письма так, чтобы он выглядел как сообщение от госорганов.
В числе писем, которые рассылают мошенники, в ведомстве выделили несколько:
— призыв по мобилизации;
— всеобщая мобилизация 2025;
— сверка документов в военкомат;
— призывники 2025 — список.
В тексте вышеперечисленных сообщений находится прикрепленный архив (его также могут просить скачать по ссылке). После открытия архива на телефон скачивается вирус, который позволяет заполучить личные данные человека, в том числе и доступ к банковским приложениям.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омичей предупредили о новом виде мошенничества с помощью QR-кодов.