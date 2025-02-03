В Воронежской области продлили желтый уровень опасности из-за гололеда

В Воронежской области на 12 часов продлили желтый уровень погодной опасности. Информация об этом появилась на прогностической карте предупреждений Гидрометцентра России.
Причиной желтого уровня опасности на этот раз стал сильный снег и обледенение. Предупреждение объявили на вторник, 4 февраля, на период времени с 6.00 до 18.00.
В такую погоду водителям лучше ехать поосторожнее и помедленнее. А пешеходам — очень аккуратно идти через дорогу в нерегулируемых местах. И лучше надевать одежду со светоотражающими элементами.
Ранее объявляли аналогичное предупреждение по гололеду. Оно будет действовать до 18.00 понедельника, 3 февраля.