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В Воронежской области продлили желтый уровень опасности из-за гололеда

Он будет действовать 4 февраля с 6.00 до 18.00.

Сейчас в Ричмонде: +13° 7 м/с 72% 756 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области на 12 часов продлили желтый уровень погодной опасности. Информация об этом появилась на прогностической карте предупреждений Гидрометцентра России.

Причиной желтого уровня опасности на этот раз стал сильный снег и обледенение. Предупреждение объявили на вторник, 4 февраля, на период времени с 6.00 до 18.00.

В такую погоду водителям лучше ехать поосторожнее и помедленнее. А пешеходам — очень аккуратно идти через дорогу в нерегулируемых местах. И лучше надевать одежду со светоотражающими элементами.

Ранее объявляли аналогичное предупреждение по гололеду. Оно будет действовать до 18.00 понедельника, 3 февраля.