«По микробиологическим показателям вода безопасна». Эпидемиолог оценил качество артезианской воды в Минске

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии сказали о качестве воды в квартирах минчан, сообщает агентство «Минск-Новости».
Так, по словам заместителя главврача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григория Гетюка, в Минске стабильна ситуация по качеству воды в жилом фонде. Воду в столице эпидемиолог назвал безопасной.
— Исходя из результатов исследований, по микробиологическим показателям вода безопасна, — отметил он.
Еще Гетюк отметил, что с переходом на артезианское водоснабжение вода в белорусской столице стала еще лучше. Кроме того, чиновник заверил, что ситуация с водой в Минске будет стабильной.
В начале января Минск перевели на воду из артезианских источников.