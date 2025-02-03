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«По микробиологическим показателям вода безопасна». Эпидемиолог оценил качество артезианской воды в Минске

Эпидемиолог оценил качество артезианской воды в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии сказали о качестве воды в квартирах минчан, сообщает агентство «Минск-Новости».

Так, по словам заместителя главврача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григория Гетюка, в Минске стабильна ситуация по качеству воды в жилом фонде. Воду в столице эпидемиолог назвал безопасной.

— Исходя из результатов исследований, по микробиологическим показателям вода безопасна, — отметил он.

Еще Гетюк отметил, что с переходом на артезианское водоснабжение вода в белорусской столице стала еще лучше. Кроме того, чиновник заверил, что ситуация с водой в Минске будет стабильной.

В начале января Минск перевели на воду из артезианских источников.