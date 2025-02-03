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Стали известны время и место прощания с бизнесменом Михаилом Скоблионком

Покойного похоронят на еврейском кладбище.

Источник: Комсомольская правда

Церемония прощания с основателем сети отелей «Регина», бизнесменом Михаилом Скоблионком пройдет в «Михайловской усадьбе» поселка Малые Клыки по адресу: улица Большая Красная, 119.

Во вторник, 4 февраля, с 10.00 до 11.00 пройдет панихида. В 11.30 покойного похоронят на еврейском кладбище. В 12.30 состоятся поминки. Об этом заявила гендиректор сети гостиниц «Регина» Эльза Ахметханова.

Михаил Скоблионок умер на 79-м году жизни прошедшей ночью. В полночь к нему домой вызвали скорую помощь. У него были проблемы с сердцем.