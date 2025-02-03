Тревожные сирены включат в Россоши в пятницу

Об этом местных жителей сегодня предупредили в пресс-службе районной администрации. Власти пояснили, что это связано с необходимостью проверки работоспособности нового оборудования, которое установили в городе в минувшем январе.
«Для завершения пуско-наладочных работ необходима проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения», — уточнили представители администрации.
Планируется, что сирены должны работать в период с 10.00 до 10.30.
Воронежцев просят сохранять спокойствие и ни о чем не беспокоиться. Никаких действий предпринимать не следует. Жителей региона просят предупредить о проверке систем родных и близких.