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Тревожные сирены включат в Россоши в пятницу

Тревожные сирены будут звучать на территории Россоши в предстоящую пятницу, 7 февраля.

Об этом местных жителей сегодня предупредили в пресс-службе районной администрации. Власти пояснили, что это связано с необходимостью проверки работоспособности нового оборудования, которое установили в городе в минувшем январе.

«Для завершения пуско-наладочных работ необходима проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения», — уточнили представители администрации.

Планируется, что сирены должны работать в период с 10.00 до 10.30.

Воронежцев просят сохранять спокойствие и ни о чем не беспокоиться. Никаких действий предпринимать не следует. Жителей региона просят предупредить о проверке систем родных и близких.

МЧС