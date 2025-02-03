Могут ли уволить без отработки по ТК и что будет, если не отработать две недели

* Срочный трудовой договор. Если договор заканчивается, отработка не требуется. В этом случае работодатель не позднее, чем за три дня до окончания срока действия договора, должен уведомить работника о прекращении трудовых отношений. Но если речь идет о досрочном расторжении срочного трудового договора по инициативе работника, вы также должны предупредить работодателя за две недели до увольнения в соответствии со ст. 80 ТК РФ. Исключением является срочный договор со сроком менее двух месяцев — в этом случае предупредить работодателя можно за три дня до увольнения. Такое же правило действует для сезонных работников.