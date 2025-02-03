Могут ли уволить без отработки по ТК и что будет, если не отработать две недели

При увольнении сотрудника работодатель может выдвинуть ему требование отработать две недели. Однако по закону в некоторых случаях можно уволиться одним днем. «Газета.Ru» разбиралась, что такое отработка и какие сроки предусмотрены для нее Трудовым кодексом России в 2025 году.
Что такое отработка перед увольнением.
Отработка — это период, который сотрудник должен работать после подачи заявления об увольнении до окончательного расчета с ним. В Трудовом кодексе такого понятия официально нет. Согласно статье 80 ТК РФ при увольнении по собственному желанию работник обязан предупредить работодателя за две недели. Это время нужно для того, чтобы руководство успело найти замену и завершить все формальности: выдать увольняющемуся работнику расчет и документы. Этот срок и считается отработкой.
Зачем нужна отработка.
* Для работодателя — чтобы найти нового сотрудника.
Сколько дней обычно отрабатывают перед увольнением.
Стандартный срок отработки — 14 календарных дней с момента подачи заявления об увольнении. Но есть нюансы:
* Испытательный срок. Если вы еще на испытательном сроке, то период отработки, согласно 71 статье ТК РФ, сокращается до трех дней.
* Срочный трудовой договор. Если договор заканчивается, отработка не требуется. В этом случае работодатель не позднее, чем за три дня до окончания срока действия договора, должен уведомить работника о прекращении трудовых отношений. Но если речь идет о досрочном расторжении срочного трудового договора по инициативе работника, вы также должны предупредить работодателя за две недели до увольнения в соответствии со ст. 80 ТК РФ. Исключением является срочный договор со сроком менее двух месяцев — в этом случае предупредить работодателя можно за три дня до увольнения. Такое же правило действует для сезонных работников.
* Договоренность с работодателем. Если вы расторгаете трудовой договор по соглашению сторон (статья 78 ТК РФ) или работодатель согласен отпустить вас сразу, можно уволиться без отработки.
Могут ли уволить по ТК без отработки.
Согласно статье 80 ТК РФ, уволить без двухнедельной отработки действительно могут. Более того, работодатель может сам предложить такой вариант, если, например, у него уже есть подходящий кандидат на эту должность. В этом случае работник может быть уволен сразу, либо срок отработки будет уменьшен.
Закон предусматривает несколько ситуаций, когда можно уволиться одним днем.
1. Для увольнения есть уважительные причины.
Согласно Трудовому кодексу РФ к ним относятся:
* Болезнь или инвалидность. Если вы не можете продолжать работу по состоянию здоровья, отработка не требуется.
Как это сделать:
1. Напишите заявление об увольнении с указанием причины.
Если причина действительно уважительная, работодатель обязан подписать ваше заявление, не требуя отработки.
2. Увольнение сразу после отпуска.
Согласно Трудовому кодексу РФ, вы можете написать заявление на отпуск с последующим увольнением. Если отпуск у вас предусмотрен по графику, отказать вам не имеют права. В этом случае последним рабочим днем будет последний день отпуска, и отработка не потребуется.
Как это сделать:
1. Подайте заявление на отпуск с последующим увольнением.
Важно: отпускные должны быть выплачены в полном объеме, даже если вы увольняетесь.
3. Соглашение с работодателем.
Самый простой способ уволиться без отработки — договориться с работодателем. Если начальник не против, он может подписать приказ об увольнении сразу после подачи заявления.
Как это сделать:
1. Обсудите с работодателем свои планы.
Работодатель должен поставить резолюцию на заявлении: «Не возражаю», «Согласовано» и так далее.
4. Нарушения со стороны работодателя.
Если работодатель нарушает ваши права (например, не выплачивает зарплату или заставляет работать в опасных условиях, что не было указано в трудовом договоре), вы можете уволиться без отработки.
Как это сделать:
1. Соберите доказательства нарушений (документы, свидетельские показания).
Как правильно написать заявление об увольнении.
Чтобы уволиться без отработки, важно правильно оформить заявление. Ниже представлены пошаговая инструкция и пример заявления:
1. Укажите дату подачи заявления.
Что делать, если работодатель не согласен увольнять без отработки.
Бывают ситуации, когда начальство по какой-либо причине не отпускает сотрудника, который имеет право прекратить трудовые отношения сразу, не дожидаясь окончания двух недель. Попробуйте договориться с работодателем, устно или письменно обоснуйте свою позицию, подтвердите ее документами, сошлитесь на статьи Трудового кодекса. Уведомите работодателя, что в случае отказа вы оставляете за собой право в соответствии с ТК обратиться в другие органы для разрешения вашего трудового спора.
Помните, что Трудовой кодекс РФ защищает ваши права, и вы имеете полное право уволиться без отработки, если для этого есть законные основания.
Если переговоры с работодателем ни к чему не привели, вы можете:
Обратиться в комиссию по трудовым спорам.
Комиссия по трудовым спорам — это специальный орган, который помогает урегулировать разногласия между работником и работодателем.
Как это сделать:
1. Напишите заявление в комиссию по трудовым спорам, если в вашей организации создан такой орган.
Комиссия рассмотрит ваше заявление и вынесет решение. Если оно будет в вашу пользу, работодатель обязан будет выполнить ваше требование.
Подать жалобу в трудовую инспекцию.
Трудовая инспекция — это государственный орган, который контролирует соблюдение трудового законодательства. Если работодатель нарушает ваши права, вы можете обратиться в инспекцию.
Как это сделать:
1. Напишите жалобу в трудовую инспекцию.
Трудовая инспекция проведет проверку и, если нарушения подтвердятся, обяжет работодателя уволить вас с соблюдением ваших законных прав.
Обратиться в суд.
Для рассмотрения индивидуального трудового спора вы также можете обратиться в суд. Это крайняя мера, но иногда она необходима, чтобы защитить свои права.
Как это сделать:
1. Соберите все документы, подтверждающие вашу позицию (заявление об увольнении, доказательства уважительной причины и так далее).
Суд может обязать работодателя уволить вас без отработки и даже взыскать с него компенсацию за нарушение ваших прав.
Если законных оснований уволиться без отработки у вас нет, придется работать еще 14 дней. В противном случае у работодателя есть право уволить вас за прогулы или за неисполнение трудовых обязанностей.
Выплаты после увольнения без отработки.
При увольнении без отработки сотрудник имеет право на получение определенных выплат, предусмотренных трудовым законодательством.
* Заработная плата за отработанные дни. Работодатель обязан выплатить заработную плату за все фактически отработанные дни до дня увольнения. Расчет производится исходя из оклада или тарифной ставки, а также с учетом премий, надбавок и других выплат, предусмотренных трудовым договором.
* Компенсация за неиспользованный отпуск. Если у сотрудника остались неиспользованные дни отпуска, работодатель обязан выплатить компенсацию. Расчет производится исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев.
* Выходное пособие (в отдельных случаях). Выходное пособие выплачивается не во всех случаях увольнения. Оно предусмотрено, например, при ликвидации организации или сокращении штата (статья 178 ТК РФ); при увольнении по соглашению сторон (если это предусмотрено соглашением) или в других случаях, указанных в трудовом законодательстве. Размер выходного пособия обычно равен среднему месячному заработку, но может быть больше, если это предусмотрено трудовым договором или локальными актами компании.
Сроки выплат.
Согласно статье 140 ТК РФ, все выплаты должны быть произведены ~в последний рабочий день сотрудника.~ Если работник в этот день не присутствовал на рабочем месте, выплаты должны быть произведены не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете.
Что делать, если выплаты не произведены?
Если работодатель задерживает выплаты, сотрудник может обратиться с письменной жалобой в трудовую инспекцию (однако заявление рассматривают долго — до 30 дней) или подать иск в суд для взыскания задолженности и компенсации за задержку выплат — статья 236 ТК РФ предусматривает компенсацию в размере не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.
Часто задаваемые вопросы об увольнении без отработки.
Увольнение — это процесс, который вызывает множество вопросов. Что будет, если не отработать две недели? Можно ли передумать увольняться? «Газета.Ru» ответила на самые популярные вопросы, чтобы вы могли действовать уверенно и без ошибок.