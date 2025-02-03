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В Ростове для студентов устроили премьерный показ фильма «Злой город»

Премьеру фильма «Злой город» посетили больше 500 студентов из Ростова, Краснодара и Симферополя.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове для студентов провели премьерный показ исторической драмы «Злой город». Картина повествует о героической обороне Козельска во время нашествия Золотой орды. Об этом сообщает организатор мероприятия Сбер.

«Злой город» — проект режиссера и продюсера Константина Буслова. В картине нашло отражение одно из самых драматических сражений русской истории. Авторы проекта уделили особое внимание исторической достоверности, аутентичности костюмов, реквизита и боевых сцен. Для съемок с нуля был воссоздан город Козельск.

Кроме Ростова показы фильма прошли в Симферополе и Краснодаре. Премьеру посетили более 500 человек. Они могли не только увидеть картину, но и обсудить ее с кинокритиками.

Фото: Евгений Чистяков.

— Мы стремимся создавать возможности для молодежи знакомиться с лучшими примерами отечественного кинематографа, которые вдохновляют и раскрывают важные исторические события. «Злой город» — это не просто фильм, а история о силе духа, верности своим идеалам и командной работе. Эти ценности нам близки, и мы рады поддерживать проекты, формирующие культуру и осознание исторического наследия, — прокомментировала HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.