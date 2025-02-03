В Ростове для студентов устроили премьерный показ фильма «Злой город»

— Мы стремимся создавать возможности для молодежи знакомиться с лучшими примерами отечественного кинематографа, которые вдохновляют и раскрывают важные исторические события. «Злой город» — это не просто фильм, а история о силе духа, верности своим идеалам и командной работе. Эти ценности нам близки, и мы рады поддерживать проекты, формирующие культуру и осознание исторического наследия, — прокомментировала HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.