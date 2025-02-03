Создан экологичный метод синтеза композитных наночастиц для медицины

Также ученые обнаружили, что созданные ими наночастицы необычно хорошо преобразовали излучение лазера в тепловые колебания. Это делает их одним из самых перспективных кандидатов для так называемой селективной фототермической терапии, в рамках которой опухоль или поврежденная часть органа точечно «выжигается» при помощи вырабатываемого наночастицами тепла и других форм энергии. Также их можно использовать в различных областях нанофотоники, где необходимо преобразовать электромагнитные волны в другие типы колебаний, подытожили физики.