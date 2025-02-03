Гражданка Латвии пыталась незаконно ввезти в Беларусь оборудование к системе «умный дом»

Сотрудник таможенных органов все же обратила внимание на объемную форму дубленки, которая находилась в салоне машины. Как оказалось, в пальто были спрятаны датчики присутствия, источники питания, элементы управления и другие части оборудования системы «умный дом». Стоимость тщательно упакованных в женские колготки товаров составила более Br26 тыс. Как было установлено после, нарушительница уже привлекалась к административной ответственности за недекларирование аналогичной категории товаров.