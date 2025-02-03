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Гражданка Латвии пыталась незаконно ввезти в Беларусь оборудование к системе «умный дом»

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведомо зная, что превышает установленные лимиты беспошлинного ввоза товаров, гражданка Латвии спрятала части оборудования системы «умный дом» в дубленку. Это уже вторая неудавшаяся попытка женщины незаконно ввезти такой товар в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Источник: ГТК

Случай произошел в пункте пропуска «Григоровщина». Сюда 51-летняя гражданка прибыла из Латвии на автомобиле Volkswagen. В декларации она указала транспортное средство для оформления временного ввоза и уверенно заявила, что других товаров, подлежащих декларированию, при себе не имеет.

Сотрудник таможенных органов все же обратила внимание на объемную форму дубленки, которая находилась в салоне машины. Как оказалось, в пальто были спрятаны датчики присутствия, источники питания, элементы управления и другие части оборудования системы «умный дом». Стоимость тщательно упакованных в женские колготки товаров составила более Br26 тыс. Как было установлено после, нарушительница уже привлекалась к административной ответственности за недекларирование аналогичной категории товаров.

Незаконно перемещаемые части оборудования изъяты до решения суда. Витебской таможней начат административный процесс. Согласно санкции статьи женщина уплатит штраф в размере до 30 базовых величин. Также возможна конфискация сокрытых товаров.

таможня