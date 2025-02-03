Беларусь и Россия планируют новую программу по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС

С 1998 года Беларусь и Россия выполнили пять программ совместной деятельности по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, каждая была рассчитана на четыре года.
Планируемая к реализации шестая программа совместной деятельности будет направлена на аккумуляцию полученных знаний, наработанных научных исследований, технологий, сформировавшихся подходов по обеспечению радиационной безопасности на всех этапах преодоления чернобыльской катастрофы — от аварийного реагирования, ликвидации последствий до реабилитации, возрождения и перехода к устойчивому развитию пострадавших регионов.