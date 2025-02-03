Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь и Россия планируют новую программу по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют новую программу совместной деятельности в рамках Союзного государства по преодолению негативных последствий в результате аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили БЕЛТА в Госатомнадзоре.

Источник: БЕЛТА

С 1998 года Беларусь и Россия выполнили пять программ совместной деятельности по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, каждая была рассчитана на четыре года.

Планируемая к реализации шестая программа совместной деятельности будет направлена на аккумуляцию полученных знаний, наработанных научных исследований, технологий, сформировавшихся подходов по обеспечению радиационной безопасности на всех этапах преодоления чернобыльской катастрофы — от аварийного реагирования, ликвидации последствий до реабилитации, возрождения и перехода к устойчивому развитию пострадавших регионов.