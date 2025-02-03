В Казахстане растёт количество больных корью и коклюшем

С октября в стране зафиксировано 2,65 миллиона случаев ОРВИ, 66% заболевших — дети до 14 лет. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась на 20%.
По пневмонии наметилась положительная тенденция — за минувшую неделю выявлено 4 189 случаев, что на 18% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
Зарегистрировано 49 случаев кори — на 23 больше, чем ранее. С начала года подтверждено 113 случаев, большинство заболевших — дети до 14 лет (86%). Основная причина распространения — отсутствие прививок: 86% заболевших не были вакцинированы.
С 27 января по 1 февраля выявлено 14 случаев коклюша, что на 3 больше, чем в предыдущие 7 дней. С начала года зафиксировано 69 случаев, из них 67 у детей до 14 лет.
Также за последнюю неделю в Казахстане зарегистрировано 15 случаев COVID-19. Всего с начала года выявлено 66 случаев, летальных исходов нет.
Ситуация остаётся стабильной: инфекционные койки загружены на 37%, а реанимационные — всего на 3%, что говорит об отсутствии тяжёлых форм заболевания и высокой нагрузки на систему здравоохранения.