В дошкольном учреждении Мангистауской области массово отравились дети

В редакцию обратились жители Жанаозена с информацией о том, что 100 воспитанников дошкольного учреждения получили пищевое отравления. Некоторые обратились в больницу.
В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области информацию подтвердили частично. По их данным, обращений в медучреждение было всего 37.
Из 37 осмотренных человек четверо госпитализированы (1 взрослый, 3 детей). Остальные направлены домой на амбулаторное лечение. Сейчас детский сад закрыт, уполномоченные органы проводят проверку.