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В дошкольном учреждении Мангистауской области массово отравились дети

АЛМАТЫ, 3 фев — Sputnik. В селе Кызылсай города Жанаозен произошло массовое отравление воспитанников одного дошкольного учреждения, сообщает Lada.kz.

Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В редакцию обратились жители Жанаозена с информацией о том, что 100 воспитанников дошкольного учреждения получили пищевое отравления. Некоторые обратились в больницу.

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области информацию подтвердили частично. По их данным, обращений в медучреждение было всего 37.

Из 37 осмотренных человек четверо госпитализированы (1 взрослый, 3 детей). Остальные направлены домой на амбулаторное лечение. Сейчас детский сад закрыт, уполномоченные органы проводят проверку.

сообщили в управлении
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