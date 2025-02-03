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В Минской области правоохранителям удалось найти рюкзак и мобильник, похищенные в 2023 году

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сыщикам из уголовного розыска Солигорского РОВД удалось найти рюкзак и мобильный телефон, похищенные в 2023 году. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Источник: УВД Миноблисполкома

29-летний солигорчанин будет отвечать перед законом за кражу, совершенную более чем полтора года назад, а похищенные вещи вернутся законному собственнику.

В мае 2023 года оперативникам не удалось по горячим следам установить лицо, похитившее оставленный без присмотра рюкзак с имуществом, но в текущем году по делу открылись новые обстоятельства: сначала удалось установить местонахождение смартфона, а затем и лица, совершившего кражу. Удалось найти и похищенный рюкзак. Это имущество вернется законному владельцу.