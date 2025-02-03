Власти Ростовской области планируют развивать Приазовье совместно с ДНР

— Нужно построить некую, может быть, новую модель экономической географии, нарисовать наши планы вот в этой конфигурации. Все это примерно вокруг Азово-Черноморского бассейна. Вся инфраструктура — транспортная, логистическая, проекты, должны быть сделаны с прицелом на создание большого макрорегиона, в котором два наших субъекта будут, мне кажется, основными, — сказал Юрий Слюсарь.