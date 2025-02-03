В Крыму 60 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

Об этом «Крымскому информационному агентству» сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
Кроме того, закрыта 31 группа в 18 детских садах, а также 57 классов в 20 школах Севастополя.
Накануне стало известно, что количество жалоб подростков на выпадение волос и преждевременную седину удвоилось за год. Трихологи связывают это со стрессами из-за учебы, неправильным питанием, последствиями пандемии COVID-19, а также злоупотреблением укладочными средствами и окрашиванием волос.
Ранее врач Ашот Григорьян рассказал, что закаливание не рекомендуется людям с заболеваниями нервной системы, а также при проблемах с сердцем и сосудами.