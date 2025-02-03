В Крыму 60 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

Накануне стало известно, что количество жалоб подростков на выпадение волос и преждевременную седину удвоилось за год. Трихологи связывают это со стрессами из-за учебы, неправильным питанием, последствиями пандемии COVID-19, а также злоупотреблением укладочными средствами и окрашиванием волос.