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Две полосы перекроют на дамбе в Петербурге 4 февраля

Движение по средней и правой полосам моста С-2 будет закрыто с 8:00 до 19:00.

Источник: Комсомольская правда

Движение по дамбе в Петербурге 4 февраля будет затруднено. Дело в том, что из-за плановых работ по ремонту оборудования придется перекрыть две полосы на мосту судопропускного сооружения С-2. Ограничение будет действовать на протяжении 11 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС.

— 4 февраля с 8:00 до 19:00 планируется перекрытие движения по средней и правой полосам моста С-2 КМ 132+915 внутреннее кольцо КАД. Для движения транспорта будет доступна левая полоса, — уточнили в пресс-службе.

Водителей просят соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим, а также следить за дорожными знаками, разметкой и ограждениями.

Напомним, что с 3 февраля из-за строительства и прокладки газопроводов временно ограничили движение транспорта в Колпинском и Петроградском районах. Работы проводятся на улице Богайчука и Вяземском переулке.