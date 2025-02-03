Две полосы перекроют на дамбе в Петербурге 4 февраля

Движение по дамбе в Петербурге 4 февраля будет затруднено. Дело в том, что из-за плановых работ по ремонту оборудования придется перекрыть две полосы на мосту судопропускного сооружения С-2. Ограничение будет действовать на протяжении 11 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС.