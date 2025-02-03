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Газовые заправки в Ташкенте закрыты? Что происходит?

Vaib.uz (Узбекистан. 3 февраля). Сегодня в социальных сетях стали появляться сообщения о закрытии газовых заправок в Ташкенте. Водители были в недоумении — на улице нет аномальных морозов, которыми чиновники традиционно объясняли перебои в поставках топлива.

Источник: Vaib.Uz

Однако ближе к вечеру «Худудгазтаъминот» выпустил официальное заявление, которое, судя по всему, проливает свет на ситуацию. Правда, прямого упоминания заправок в нем нет.

Что случилось?

В сообщении компании говорится, что из-за ремонтных работ по устранению аварии на газопроводах, выполняемых АО «UzGasTrade», произошло снижение давления в магистральных газопроводах.

В этой связи, 3 февраля были введены ограничения для некоторых крупных потребителей. Однако кто именно попал под эти ограничения, не уточняется.

Ограничения сняты?

По заявлению «Худудгазтаъминот», аварийная ситуация устранена, и газоснабжение постепенно восстанавливается.

Тем не менее, пока остается непонятным, когда именно возобновится работа всех газозаправочных станций. Если давление в магистралях уже восстанавливается, логично было бы ожидать, что заправки снова заработают в ближайшие часы.

Однако никакой дополнительной информации официально так и не появилось. Возможно, водителям придется еще немного потерпеть или искать альтернативные виды топлива.

топливо