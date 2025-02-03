Газовые заправки в Ташкенте закрыты? Что происходит?

Однако ближе к вечеру «Худудгазтаъминот» выпустил официальное заявление, которое, судя по всему, проливает свет на ситуацию. Правда, прямого упоминания заправок в нем нет.
Что случилось?
В сообщении компании говорится, что из-за ремонтных работ по устранению аварии на газопроводах, выполняемых АО «UzGasTrade», произошло снижение давления в магистральных газопроводах.
В этой связи, 3 февраля были введены ограничения для некоторых крупных потребителей. Однако кто именно попал под эти ограничения, не уточняется.
Ограничения сняты?
По заявлению «Худудгазтаъминот», аварийная ситуация устранена, и газоснабжение постепенно восстанавливается.
Тем не менее, пока остается непонятным, когда именно возобновится работа всех газозаправочных станций. Если давление в магистралях уже восстанавливается, логично было бы ожидать, что заправки снова заработают в ближайшие часы.
Однако никакой дополнительной информации официально так и не появилось. Возможно, водителям придется еще немного потерпеть или искать альтернативные виды топлива.